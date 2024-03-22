2024-03-22 21:12:08 - المصدر: منصة إيشان

‏ اعلن البيت الابيض اليوم الجمعة، ان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني سيحل ضيفًا على البيت الابيض والرئيس الامريكي جو بايدن. وذكر البيت الأبيض، في بيان حصلت عليه منصة “إيشان”، أنه “في 15 نيسان، سيرحب الرئيس جو بايدن برئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في البيت الأبيض للتنسيق بشأن الأولويات المشتركة وتعزيز الشراكة […]

ظهرت المقالة البيت الأبيض: بايدن سيلتقي السوداني منتصف الشهر المقبل أولاً على Eishan.