مكتب رئيس الوزراء يؤكد موعد زيارة السوداني الى واشنطن ويعلن جدول اعماله

2024-03-22 21:16:01 - المصدر: الفرات نيوز

سيتوجّه رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، بناءً على دعوة من الرئيس الأمريكي السيد جوزيف بايدن، لعقد لقاء قمّة، وذلك يوم الاثنين الموافق 15 نيسان 2024، للبحث في أفق العلاقة المستقبلية في مرحلة ما بعد التحالف الدولي لمحاربة داعش، وأفضل السبل للانتقال إلى شراكة شاملة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، في ضوء اتفاقية الإطار الستراتيجي بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والمالية والثقافية والتعليمية والأمنية.

وسيتشاور السيد السوداني والسيد بايدن حول مجموعة من القضايا خلال الزيارة، بما في ذلك أهم القضايا الإقليمية، و جهود ترسيخ الاستقرار في المنطقة.

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المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

22-آذار