نيجيرفان بارزاني يعزي بوفاة شخصية كوردية بارزة

2024-03-22 21:24:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ عزى رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم الجمعة، بوفاة رجل الأعمال الكوردي الحاج محمد باموكي. وقال بارزاني في بيان صادر من رئاسة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز؛ "أتقدم بالتعازي لعائلة المرحوم الحاج محمد باموكي الشخصية البارزة في حلبجة".ودعا الله أن "يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان". ومساء يوم أمس توفي، رجل الأعمال والشخصية الاجتماعية البارزة في مدينة حلبجة بإقليم كوردستان الحاج محمد باموكي.