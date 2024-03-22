العراق وأمريكا يناقشان المستحقات المالية الإيرانية المتواجدة في المصرف التجاري العراقي

2024-03-22 22:18:02 - المصدر: واع

بغداد - واعناقش نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الجمعة، مع وكيل وزارة الخزانة الأمريكية براين نيلسون المستحقات المالية الإيرانية المتواجدة في المصرف التجاري العراقي.وقال بيان لوزارة الخارجية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين التقى وكيل وزارة الخزانة الامريكية براين نيلسون في الولايات المتحدة الأمريكية".وأضاف البيان، أنه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية والاقتصادية والمالية بين البلدين، ومناقشة القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على أهمية تحقيق التنمية من أجل تطوير قطاع المال والبنوك والإصلاحات التي يقوم بها البنك المركزي العراقي ، وفي محورٍ آخر تم مناقشة المستحقات المالية الإيرانية والمتواجدة في المصرف التجاري العراقي ( TBI ) ، وكيفية التعامل مع المدفوعات في هذا الإطار ، كما تم التطرق الى الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والحرب الدائرة في غزة وتداعياتها على الوضع الاقتصادي لدول المنطقة والتأكيد على أهمية تثبيت الاستقرار ".