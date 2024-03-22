بافل طالباني: السلطة القضائية العراقية مشهود لها بالاستقلالية

2024-03-22 22:18:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل جلال طالباني، اليوم الجمعة، أن السلطة القضائية العراقية مشهود لها بالاستقلالية، فيما استنكر التشهير بالمحكمة الاتحادية العليا و كيل الاتهامات والإساءة لها.وقال مكتب رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تظل استقلالية السلطة القضائية إحدى الركائز الأساسية في البنيان الديمقراطي ومسار الحكم للدول المتقدمة"، لافتا، إلى أن "ترسيخ سيادة القانون ودعائم العدالة من ركائز الاستقرار السياسي والاجتماعي وهي الضمان والكفيل لحقوق المواطن والمجتمع في العراق وإقليم كردستان".وأضاف، أنه "في الوقت الذي نجدد دعمنا لقرارات المحكمة الاتحادية ودورها المشهود في صون الدستور وتحقيق العدالة وحماية المسار الدستوري للنظام الديمقراطي، نستنكر التشهير بالمحكمة الاتحادية العليا و كيل الاتهامات والإساءة لها وهي محكمة مستقلة مهنية ساهمت في حماية النظام السياسي في العراق"، مبينا، أن "حماية استقلاليتها والتصدي لأي إساءات لها من صميم الواجبات الدستورية والمهام الوطنية".وأشار، إلى أن "السلطة القضائية العراقية مشهود لها بالاستقلالية واحترامها يعكس تقدم وحضارة المجتمع وهو عامل مهم يُشعر المواطنين بالاستقرار والأمن والأمان وضمان حقوقهم".وأوضح، أنه "لنعمل سوية على غرس روح التبجيل المطلق للقانون وتعلم الاحتكام إليه وتثبيت استقلالية القضاء ونزاهته وحياديته التي ساهم الرئيس الراحل مام جلال في ترسيخها ضمن الدستور العراقي".