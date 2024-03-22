المكتب الإعلامي يكشف تفاصيل زيارة رئيس الوزراء إلى واشنطن

2024-03-22 22:18:02 - المصدر: واع

بغداد - واعكشف المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ، اليوم الجمعة، عن تفاصيل زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى العاصمة الأمريكية واشنطن.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع):إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني سيتوجّه إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، بناءً على دعوة من الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، لعقد لقاء قمّة، وذلك يوم الاثنين الموافق 15 نيسان 2024، للبحث في أفق العلاقة المستقبلية في مرحلة ما بعد التحالف الدولي لمحاربة داعش، وأفضل السبل للانتقال إلى شراكة شاملة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، في ضوء اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والمالية والثقافية والتعليمية والأمنية".وأضاف البيان، أن "السوداني وبايدن سيتشاوران حول مجموعة من القضايا خلال الزيارة، بما في ذلك أهم القضايا الإقليمية، و جهود ترسيخ الاستقرار في المنطقة".