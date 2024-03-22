ماكرون يتدخل خلف الكواليس لحسم مصير مبابي

2024-03-22 22:24:02 - المصدر: واع

متابعة - واعيعمل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلف الكواليس لحسم مصير كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، بشأن قرار شائك.وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن "ماكرون أبدى استعداده الجاد للتدخل من أجل مشاركة مبابي في دورة الألعاب الأولمبية التي ستقام الصيف المقبل في باريس.وأشارت، إلى أن "مشاركة كيليان في أولمبياد باريس باتت قضية دولة، ويحاول ماكرون إقناع الأطراف المعنية بمشاركة اللاعب في الأولمبياد".ونبهت، أن "النجم الباريسي صاحب الـ25 عاما يقال إنه سيكون حاملا لعلم فرنسا في حفل افتتاح أولمبياد باريس".وما يعقد مشاركة مبابي، أن الأولمبياد خارج الأجندة الدولية للفيفا بخلاف إعلان ريال مدريد رفض مشاركة لاعبيه في هذه المسابقة.ويبقى مبابي قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى النادي المدريدي في الصيف المقبل بصفقة انتقال حر بعدما رفض تجديد تعاقده مع باريس.من جانبه، أبدى تييري هنري مدرب منتخب فرنسا، رغبته في الاستعانة بالثلاثي "مبابي وجريزمان وجيرو" في قائمة الديوك بأولمبياد باريس.وأوقعت القرعة المنتخب الفرنسي في المجموعة الأولى التي تضم أمريكا ونيوزلندا والصاعد من الملحق الآسيوي الأفريقي.