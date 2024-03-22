بغداد اليوم تنشر تفاصيل جديدة عن المتهمين بادارة "صفحات ابتزاز" داخل المؤسسة الأمنية

2024-03-22 22:36:16 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم الجمعة (22 آذار 2024)، المزيد من المعلومات والتفاصيل عن شبكة الابتزاز الامنية التي كشف عنها الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول قبل يومين، والتي هي عبارة عن ضباط كبار في الدفاع والداخلية يمتلكون حسابات باسماء وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي تسيء الى القوات والقيادات الامنية وتبتز الضباط والمنتسبين.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "المتهمين بإدارة صفحة العميد الكاظمي هم كل من نصير سالم عبيد، وتم القبض عليه، بالاضافة الى زياد عبد الغني محمد وهذا لم يقبض عليه حتى الان، وتنشر الصفحة بدعم وإشراف وإسناد سعد معن".

وبين انه "فيما يخص المتهمين بإدارة صفحة شبح الدفاع، هم كل من مثنى علي عبد السادة وهو موقوف الان، ورسول عبد الهادي وهو ايضا موقوف، وتنشر الصفحة بدعم واشراف وإسناد من سعد العلاق".

اما أبرز المتهمين الذين اعتقلتهم الاستخبارات العسكرية، فهم كل من مسؤول رتل حماية وزير الدفاع ضابط برتبة مقدم، ومعاون رئيس أركان الجيش للإدارة الفريق الركن سعد العلاق ومدير اعلامه، وضابط برتبة رائد في جامعة الدفاع للدراسات العسكرية، وضابط برتبة مقدم في الكلية العسكرية الأولى".

أما في "الداخلية فتم اعتقال عدة منتسبين مقربين من اللواء سعد معن".



