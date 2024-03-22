بينهم "جقولي".. القبض على منفذي هجوم الكمالية

2024-03-22 22:36:16 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء اليوم الجمعة، (22 آذار 2024)، بإلقاء القبض على أربعة من المتهمين بجريمة قتل مدني في منطقة الكمالية ببغداد في وقت سابق اليوم.

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان "القوات الأمنية، ألقت القبض على 4 من المتهمين بحادثة قتل شاب ضمن منطقة الكمالية".

وبين ان "المجموعة ومن ضمنهم المقتول يروجون ويتاجرون بالمواد المخدرة".

وأشار المصدر الى، ان "عملية القبض تمت ضمن منطقة الكمالية" لافتا الى، ان "أحد الملقى القبض عليهم يلقب بـ (جقولي)".

وكان عدد من المسلحين قتلوا مدنياً بمنطقة الكمالية في بغداد بوقت سابق اليوم الجمعة، وكان يعتقد في البداية ان الحادث كان نتيجة "خلافات عشائرية".