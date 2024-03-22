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بينهم “جقولي”.. الامن يعتقل متهمين في حادثة الكمالية

بينهم “جقولي”.. الامن يعتقل متهمين في حادثة الكمالية
بينهم “جقولي”.. الامن يعتقل متهمين في حادثة الكمالية
2024-03-22 22:48:02 - المصدر: ايرث نيوز

تمكنت القوات الأمنية اليوم الجمعة من اعتقال عدد من المتهمين في حادثة منطقة الكمالية. وقال مصدر امني في تصريح لوكالة ايرث نيوز، ان القوات الامنية القت القبض على ٤ من المتهمين بحادثة قتل شاب ضمن منطقة الكمالية”. واضاف انه “اتضح انه المجموعة ومن ضمنهم المقتول يروجون ويتاجرون بالمواد المخدرة”،مبينا ان “عملية القبض تمت ضمن منطقة […]

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