2024-03-22 22:48:02 - المصدر: ايرث نيوز

صرح رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميغال، بأنه تم تسجيل تدمير واسع النطاق للبنية التحتية للطاقة في البلاد، مشيرا إلى تضرر نحو 20 محطة فرعية كهربائية وعدد من محطات توليد الطاقة. وكتب شميغال اليوم الجمعة في قناته على تلغرام: “لدينا أضرار جسيمة في البنية التحتية… وقد تضررت حوالي 20 محطة فرعية، وكذلك محطات توليد الطاقة، ولا […]

ظهرت المقالة شميغال: تضرر نحو 20 محطة فرعية للطاقة الكهربائية في أوكرانيا أولاً على ايرث نيوز.