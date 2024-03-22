2024-03-22 22:48:02 - المصدر: ايرث نيوز

أدى نحو 120 ألف فلسطيني صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان الجاري في المسجد الأقصى بمدينة القدس، رغم القيود الإسرائيلية. وقال الشيخ عزام الخطيب مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن نحو 120 ألف مسلم أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى. ويعتبر هذا العدد أقل من المعتاد في مثل هذا الوقت من شهر رمضان، […]

ظهرت المقالة ألفا يؤدون صلاة جمعة رمضان الثانية بالمسجد الأقصى رغم القيود الإسرائيلية أولاً على ايرث نيوز.