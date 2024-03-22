الكمارك تنجز قرابة 10 الاف حاوية خلال اسبوع وفق نظام الاسيكودا

2024-03-22 23:30:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت الهيئة العامة للكمارك العراقية، انجاز قرابة 10 الاف حاوية خلال اسبوع وفق نظام اتمتة وتحديث الكمارك (الأسيكودا ) الذي بدأت بتطبيقه في ساحة الترحيب الكبرى بميناء ام قصر بمحافظة البصرة .وذكرت الهيئة في بيان لها ، تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انها وخلال الاسبوع من ١٥-٢١ اذار الجاري انجزت معاملات (٩٥٤٥) حاوية وتم تخليصها من قبل المستوردين في ساحة الترحيب الكبرى وفق نظام الاسيكودا الذي بدأت بتطبيقه فيها بتاريخ ٣ اذار ٢٠٢٤ .وبينت ، ان احصائية بعدد الحاويات التي تم تخليصها بعد انجاز معاملاتها وفق نظام الاسيكودا وكما مبين ادناه :-- منجز الجمعة 3/15 عدد الحاويات (1290 ) .- منجز السبت 3/16 عدد الحاويات (1426) .-منجز الاحد3/17 عدد الحاويات (1124).-مجز الاثنين 3/18 عدد الحاويات (1335 ) .- منجز الثلاثاء 3/19 عدد الحاويات (1000 ).- منجز الاربعاء 3/20 عدد الحاويات (1146 ) .- منجز الخميس3/21 عدد الحاويات(2224 ) .وحثت الهيئة ، في بيانها المستوردين و وكلاء الاخراج الكمركي للالتحاق بالدورات التدريبية التي تقيمها لتدريبهم على العمل على نظام الاسيكودا والذي سيوفر لهم المزيد من التسهيلات ويسرع عملية تخليص بضائعهم خلال وقت قياسي فضلا عن توفير المزيد من الوقت والجهد والاموال بعيدا عن التعاملات الورقية وإجراءاتها السلبية.واكدت ، على انها ماضية في تطبيق هذا النظام في جميع مراكزها الكمركية وان جميع البضائع والسلع الواردة للعراق ستمر عبر الاسيكودا قريبا وسينعكس هذا على الواردات التي تستحصلها بشكل ملحوظ وسيوفر ايرادات مضاعفة ترفد الخزينة العامة للدولة .