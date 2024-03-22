15 محافظة ستغرق بالمياه.. ليلة طويلة من الأمطار حتى مطلع الفجر

2024-03-22 23:42:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف الراصد الجوي صادق عطية، اليوم الجمعة (22 آذار 2024)، عن موجات مطرية تنتظر العراق ابتداء من الليلة ولغاية الاثنين المقبل وعلى فترات متقطعة، حيث ستشهد 15 محافظة عراقية الليلة امطارًا لغاية فجر السبت، تتبعها حالة ممطرة يوم الاحد ولغاية نهار الاثنين.

وقال عطية في إيضاح تابعته "بغداد اليوم"، إن "فرص هطول الامطار الليلة لغاية فجر السبت تشمل (النجف، كربلاء، بابل، واسط، الديوانية، السماوة، بغداد، ديالى، السليمانية، كركوك، الموصل، اربيل، صلاح الدين، ذي قار، دهوك )".

واشار الى ان "فرص الامطار في نهار السبت ستستمر في نينوى، صلاح الدين، السليمانية، دهوك، اربيل، السليمانية، مع فرص غزارة واردة في دهوك".

وأكد أن "فرص الأمطار تخف خلال ليل السبت، اما خلال فجر وصباح الأحد نحن على موعد مع اندفاع حالة جوية جديدة ستشمل امطارها جميع المدن بشدة تتفاوت من مكان الى اخر مصحوبة بهطول الحالوب والبرق والرعد في اماكن".

واوضح ان "شدة الامطار وغزارتها في حالة يوم الاحد التي تستمر لغاية نهار الاثنين طبقا لما تشير اليه تنبؤات خرائط الامطار في المدن التالية وهي بالترتيب حسب كميات الهطول المتوقعة: السليمانية ، الانبار، ديالى، دهوك، شمال نينوى، اربيل، صلاح الدين، كركوك، العاصمة بغداد ، البصرة، ميسان، ومناطق متفرقة من مدن الفرات الاوسط".

وبين عطية انه "يوصى باتخاذ الاحتياطات في المدن المذكورة، وتجنب السفر برا وبحرا ليل الاحد وفجر الاثنين".