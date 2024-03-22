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“نقيس الشارع على المتر؟”.. مواطنون ينتقدون نصب “كاميرات الغرامات” والمرور ترد

“نقيس الشارع على المتر؟”.. مواطنون ينتقدون نصب “كاميرات الغرامات” والمرور ترد
“نقيس الشارع على المتر؟”.. مواطنون ينتقدون نصب “كاميرات الغرامات” والمرور ترد
2024-03-22 23:42:09 - المصدر: منصة إيشان

عبّر مواطنون، عن استيائهم من نصب كاميرات المرور الذكية، التي ترصد الغرامات، بسبب عدم تخطيط الشوارع ووضع لائحات المرور قبل نصب الكاميرات. وقال مواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “كيف لنا أن نعرف السير الذي يحدد السرعة من الـ 60 إلى الـ 100، والطرق غير مُخططة؟”. وأضاف آخرون، ساخرين: “شلون نقيس الشارع على المتر، حتى نعرف […]

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