2024-03-22 23:42:09 - المصدر: منصة إيشان

عبّر مواطنون، عن استيائهم من نصب كاميرات المرور الذكية، التي ترصد الغرامات، بسبب عدم تخطيط الشوارع ووضع لائحات المرور قبل نصب الكاميرات. وقال مواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “كيف لنا أن نعرف السير الذي يحدد السرعة من الـ 60 إلى الـ 100، والطرق غير مُخططة؟”. وأضاف آخرون، ساخرين: “شلون نقيس الشارع على المتر، حتى نعرف […]

ظهرت المقالة “نقيس الشارع على المتر؟”.. مواطنون ينتقدون نصب “كاميرات الغرامات” والمرور ترد أولاً على Eishan.