خط ساخن بين ديالى واربيل زاد من تفكيك "تجارة الاعضاء" بنسبة 50%

2024-03-22 23:48:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد مصدر مطلع، اليوم الجمعة (22 آذار 2024)، بأن التعاون المعلوماتي بين أربيل وديالى كان وراء 3 عمليات نوعية ضد شبكات تجارة الاعضاء مؤخرا.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "تجارة الاعضاء موجودة منذ سنوات في ديالى وضحاياها من البسطاء والفقراء والمهجرين وتتم من خلال شبكات تغري البعض ومنهم الشباب بالمال لإجراء عمليات نقل أعضاء وخاصة الكلى مقابل مبالغ مالية".

وأضاف، أن "هناك خطًا ساخنًا بين ديالى وأربيل من أجل التعاون حول تعقب بعض المطلوبين وتم بالفعل النجاح في تفكيك 3 شبكات مؤخرا آخرها أعلن عنها اليوم بعد اعتقال 3 من اعضائها"، مؤكدا بان "الخط الساخن زاد من معدل تفكيك تجارة الاعضاء بنسبة 50% في الاشهر الماضية قياسا بالسنوات الماضية".

واشار الى ان "صمت اغلب الضحايا هو ما يزيد من تعقيد كشف تلك الشبكات"، لافتا الى ان "الجهود مستمرة من اجل انهاء هذا الجرائم واستئصال كل الشبكات المتورطة".

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية إلقاء القبض على شبكة مكونة من 3 اشخاص تقوم بالمتاجرة بالأعضاء البشرية في محافظة ديالى وبيع (الكلى) مقابل مبالغ مالية