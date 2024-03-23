نائب يدعو الكتل السنية الى حسم موضوع رئاسة البرلمان

2024-03-23 00:48:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ دعا النائب نايف الشمري، اليوم السبت، الكتل السنية الى حسم موضوع رئاسة البرلمان. وذكر الشمري في بيان وتلقته ايرث نيوز، “من منطلق دفع عجلة الديمقراطية نحو الاستحقاقات الدستورية ، ندعو الاخوة من قيادات الكتل السُنية الى حسم موضوع رئاسة مجلس النواب العراقي ، كون الموضوع اخذ وقتاً اطول مما ينبغي”. واضاف “هناك أشخاص […]

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