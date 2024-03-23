الدولار والضغط الاقتصادي.. الكشف عن تفاصيل "مختلفة" للقاء السوداني وبايدن المرتقب

2024-03-23 00:54:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشفت وكالة "الاسوشيتد برس" في تقرير نشرته، اليوم الجمعة (22 آذار 2024)، عن تفاصيل اللقاء المرتقب بين رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني والرئيس الأمريكي جو بايدن، والمزمع انعقاده منتصف الشهر المقبل، مؤكدة حصولها على معلومات حول الملفات التي سيتم تداولها خلال اللقاء.

وأوضحت الوكالة بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، ان "بايدن ينوي الحديث مع السوداني حول اطلاق سراح الإسرائيلية المختطفة في العراق اليزابيث تسوركوف، بالإضافة الى ملف الدولار والضغط الاقتصادي الذي تمارسه واشنطن على بغداد لتقليل تعاونها الاقتصادي مع طهران".

وتابعت "الحديث سيتضمن أيضا منع الهجمات على القوات الامريكية داخل قواعدها في العراق بمقابل تقليل بصمة وجود قوات التحالف الدولي في عموم البلاد"، مشيرة الى ان الحديث لن يتضمن تفاوضا حول تقليل عدد القوات الامريكية، لكن تقليل عدد قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة داخل العراق.

يشار الى ان البيت الأبيض اعلن اليوم في بيان رسمي، نيته استقبال السوداني الشهر المقبل في المكتب البيضاوي لاجتماع "موسع" مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، مكتفيا بالإشارة الى ان اللقاء سيتضمن الحديث عن "مجموعة من المشاكل من بينها الحرب المستمرة ضد تنظيم داعش الإرهابي، الإصلاحات الاقتصادية وتطوير الاقتصاد العراقي".

اما البيان العراقي، فقد اشار الى ان اللقاء سيتضمن النقاش في أفق العلاقة المستقبلية في مرحلة ما بعد التحالف الدولي لمحاربة داعش، وأفضل السبل للانتقال إلى شراكة شاملة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، في ضوء اتفاقية الإطار الستراتيجي بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والمالية والثقافية والتعليمية والأمنية.

وسيتشاور السوداني وبايدن حول مجموعة من القضايا خلال الزيارة، بما في ذلك أهم القضايا الإقليمية، وجهود ترسيخ الاستقرار في المنطقة.