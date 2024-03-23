متحدث حكومة إقليم كردستان: قوباد طالباني هو المتسبب بأزمة رواتب الإقليم

2024-03-23 00:59:24 - المصدر: اخبار كردستان

اتهم متحدث حكومة إقليم كردستان بيشوا هوراماني اليوم السبت نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني بعرقلة صرف رواتب موظفي الإقليم.

وأوضح هوراماني في بيان أن موضوع الرواتب لم يكن ليشكل مشكلة لولا أن طالباني طلب ربط رواتب السليمانية ببغداد مباشرة، حتى لا يسأل أحد عن وارداتها.

وأشار هوراماني إلى أن طالباني أصدر تعليمات لزعيم كتلة حزبه في بغداد بالتوقيع باسم نائب معارض مزور، وذلك لإرسال الأموال مباشرة إلى السليمانية دون التنسيق مع حكومة الإقليم.

وقال "بعد كل ما فعلوه من ممارسات خاطئة تسببت في معاناة شعبنا، لا يريدون الاعتراف بخطئهم. لذلك، يرفضون الاعتراف بكلام المتحدث باسم الحكومة كونه يمثل وجهة نظرهم، وذلك لعدم التزامهم بقرارات الحكومة واصرارهم على إصدار بيان منفصل".