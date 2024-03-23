وزارة الكهرباء تنفي إطلاق 13 ألف درجة وظيفية على ملاكها
2024-03-23 01:00:03 - المصدر: واع
بغداد – واع
نفت وزارة الكهرباء، إطلاق 13 ألف درجة وظيفية على ملاكها.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، إن "المنشور المشار اليه ( منشور مزيف ) ، ولا صحة له إطلاقاً ، وأن جميع منشورات الوزارة المعتمدة تُنشر من خلال مواقع الوزارة الرسمية الموثقة ، وصفحة وزير الكهرباء".
وأضافت، أنها مؤسسة إتحادية تعمل في سياساتها وقراراتها بناءً على توجيهات وقرارات مجلس الوزراء الموقر ، واعتماداً على التشريعات البرلمانية "، لافتة الى أن "التعيينات ليست من صلاحيات الوزارة ، وجميعها محصورة بمجلس الخدمة الاتحادي ، وليس لأحد ايَ إستثناءات بهذا الخصوص ، ولا صلاحيات للوزارة حتى بالتعيين بصفة عقد أو أجر يومي ."
وتابعت الوزارة، انها "ستحتفظ بحقها القانوني تجاه ترويج أي اخبار مزيفة وكاذبة بحق مدعبها ."
نفت وزارة الكهرباء، إطلاق 13 ألف درجة وظيفية على ملاكها.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، إن "المنشور المشار اليه ( منشور مزيف ) ، ولا صحة له إطلاقاً ، وأن جميع منشورات الوزارة المعتمدة تُنشر من خلال مواقع الوزارة الرسمية الموثقة ، وصفحة وزير الكهرباء".
وأضافت، أنها مؤسسة إتحادية تعمل في سياساتها وقراراتها بناءً على توجيهات وقرارات مجلس الوزراء الموقر ، واعتماداً على التشريعات البرلمانية "، لافتة الى أن "التعيينات ليست من صلاحيات الوزارة ، وجميعها محصورة بمجلس الخدمة الاتحادي ، وليس لأحد ايَ إستثناءات بهذا الخصوص ، ولا صلاحيات للوزارة حتى بالتعيين بصفة عقد أو أجر يومي ."
وتابعت الوزارة، انها "ستحتفظ بحقها القانوني تجاه ترويج أي اخبار مزيفة وكاذبة بحق مدعبها ."