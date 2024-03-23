وزارة الكهرباء تنفي إطلاق 13 ألف درجة وظيفية على ملاكها

2024-03-23 01:00:03 - المصدر: واع

بغداد – واعنفت وزارة الكهرباء، إطلاق 13 ألف درجة وظيفية على ملاكها.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، إن "المنشور المشار اليه ( منشور مزيف ) ، ولا صحة له إطلاقاً ، وأن جميع منشورات الوزارة المعتمدة تُنشر من خلال مواقع الوزارة الرسمية الموثقة ، وصفحة وزير الكهرباء".وأضافت، أنها مؤسسة إتحادية تعمل في سياساتها وقراراتها بناءً على توجيهات وقرارات مجلس الوزراء الموقر ، واعتماداً على التشريعات البرلمانية "، لافتة الى أن "التعيينات ليست من صلاحيات الوزارة ، وجميعها محصورة بمجلس الخدمة الاتحادي ، وليس لأحد ايَ إستثناءات بهذا الخصوص ، ولا صلاحيات للوزارة حتى بالتعيين بصفة عقد أو أجر يومي ."وتابعت الوزارة، انها "ستحتفظ بحقها القانوني تجاه ترويج أي اخبار مزيفة وكاذبة بحق مدعبها ."