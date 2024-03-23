وزيرة المالية تؤكد أهمية الشراكة مع البنك الأوروبي لتنويع مصادر الاقتصاد

2024-03-23 01:00:03 - المصدر: واع

بغداد – واعأكدت وزير المالية الست طيف سامي محمد، أهمية الشراكة مع البنك الأوروبي لدعم خطة الحكومة العراقية لتنويع مصادر الاقتصاد الوطني ‏.وذكر بيان لوزارة المالية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "وزير المالية طيف سامي محمد، إلتقت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنميَّة (EBRD) أوديل رونو-باسو، بالمقر الرئيسي للبنك في المملكة المتحدة، وأستهلت وزير المالية لقاءها مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار بالإشارة إلى الشراكة الإستراتيجية بين العراق والبنك، وبحث سُبُل تعزيز العلاقات الثنائيَّة بما يضمن إمكانيَّة تعزيز القطاع الخاص في العراق ورقمنة النظام المصرفيّ".وأكَّدت وزير المالية، "أهمّيَّة الشراكة مع البنك الأوروبي لدعم خطة الحكومة العراقيَّة لتنويع مصادر الإقتصاد الوطنيّ"، مُشيرةً إلى أنَّ "أولويات الحكومة العراقيَّة الإستثمار في مجالات الطاقة والتحول الرقميّ في البنيَّة التحتيَّة الماليَّة".من جانِبها، أكَّدت أوديل "رغبة البنك على العمل في العراق والمساهمة في دعم القطاع الخاص والطاقة المتجددة" .