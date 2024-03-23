متحدث حكومة إقليم كوردستان: لا توجد محكمة دستورية في العراق وقراراتها غير قانونية وغير دستورية

2024-03-23 01:08:08 - المصدر: كردستان 24

أكدت حكومة إقليم كوردستان، اليوم الجمعة، على أن جميع المواطنين مع سيادة القانون ومحكمة دستورية محايدة، لكنها شددت على أن "لا يوجد في العراق محكمة دستورية" وأن قراراتها "غير قانونية وغير دستورية".

وقال المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، بيشوا هوراماني، في بيان: "نحن جميعاً مع سيادة القانون ومحكمة حيادية ودستورية، لكن حتى الآن وبحسب الدستور، لا توجد في العراق محكمة دستورية، والمحكمة الموجودة مستمرة في إصدار قرارات غير دستورية وغير قانونية".

وأضاف هوراماني: "في كوردستان، أولئك الذين يدعمون هذه المحكمة، لأنها تعمل لمصلحتهم وتصدر قرارات غير دستورية، ولكن من الضروري أن يعلم شعب كوردستان أن من باعوا انفسهم لا يهتمون لحجم الحقوق الدستورية لكوردستان التي تُنتهك".

وتابع: "لأن هذه ما تسمى بالمحكمة تعمل لصالح هؤلاء ضد الحكومة وتتخذ قرارات ضد حقوق الإقليم الدستورية".

ودعا هوراماني "شرفاء كوردستان" إلى "اتخاذ موقف جدي تجاه من باعوا انفسهم (الوصوليون) وبائعي الحقوق، ومواجهتهم".

يُشار إلى أن المحكمة الاتحادية العليا في العراق أصدرت خلال الفترة الماضية عدداً من القرارات التي اعتبرها إقليم كوردستان "غير دستورية" و"تُنتهك حقوقه الدستورية".