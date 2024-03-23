2024-03-23 01:30:09 - المصدر: منصة إيشان

توجه نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، برسالة إلى عائلات ضحايا المركز التجاري “كروكوس سيتي هول”، معزيا إياهم بمصابهم، ومهددا ومتوعدا الإرهابيين. وكتب مدفيديف في قناته على “تلغرام” اليوم الجمعة: ” إلى عائلات القتلى الذين سقطوا في الهجوم الإرهابي – خالص التعازي وصادق المواساة لجميع أحباء الضحايا”. وأضاف: “الإرهابيون يفهمون فقط بالرد عليهم بالقوة.. […]

ظهرت المقالة روسيا تهدد بعد هجوم موسكو: الموت مقابل الموت أولاً على Eishan.