2024-03-23 01:30:09 - المصدر: منصة إيشان

ذكرت وكالة رويترز، أن تنظيم داعش يعلن مسؤوليته عن الهجوم على قاعة حفلات موسيقية قرب موسكو. وكانت وكالة الإعلام الروسية،كشفت نقلاً عن خدمات الطوارئ، أن 40 شخصاً على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 100 جراء هجوم مسلح على مجمع كروكوس في موسكو، فيما نقلت قناة “روسيا اليوم” عن مصادر داخل خدمات الطوارئ الروسية، بأن هناك […]

ظهرت المقالة هجوم موسكو الدموي.. أوكرانيا تتهم بوتين بـ”تدبيره” وداعش يعلن مسؤوليته أولاً على Eishan.