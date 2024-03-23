إنريكي يتلقى صدمة قبل مواجهة برشلونة

2024-03-23 08:36:02 - المصدر: واع

متابعة - واعتلقى مدرب باريس سان جيرمان (لويس إنريكي) صدمة قبل مواجهة برشلونة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يومي 10 و16 نيسان المقبل.وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن (برادلي باركولا) جناح الفريق الباريسي، أصيب خلال المباراة الودية لمنتخب فرنسا الأولمبي ضد كوت ديفوار، أمس الجمعة.وأشارت الصحيفة إلى أن باركولا غادر الملعب بعد (25) دقيقة متأثرًا بآلام في عضلة الفخذ الأيسر بعد انطلاقة سريعة ليضطر مدربه تييري هنري الى استبداله.وأضافت أن الجناح الشاب بات مهدداً بالغياب عن المباراة الودية المقبلة أمام أمريكا يوم الإثنين، وكذلك مباريات الفريق الباريسي.ويعد برادلي باركولا من الركائز الأساسية التي يعتمد عليها لويس إنريكي في خط هجوم باريس خلال الفترة الأخيرة، حيث يشغل مركز الجناح الأيسر.يذكر أن برادلي باركولا انضم لصفوف سان جيرمان مطلع الموسم الجاري قادماً من أولمبيك ليون، وسجل 3 أهداف في 33 مباراة بالقميص الباريسي.المصدر: كورة