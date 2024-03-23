2024-03-23 08:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ يزيّن بدر شهر مارس السماء مع بداية الأسبوع المقبل حاملا معه مفاجأة صغيرة، حيث سنشهد أول خسوف لهذا العام. ويحمل القمر الكامل لشهر مارس اسم “قمر الدودة” وهو البدر الأول بعد الاعتدال الربيعي ويمثل نهاية فصل الشتاء. ويعتقد أن البدر يحمل اسم قمر الدودة نسبة إلى ديدان الأرض التي تبدأ في الظهور في […]

ظهرت المقالة “قمر الدودة” يزور سماء الأرض مع بداية الأسبوع المقبل حاملا معه مفاجأة أولاً على ايرث نيوز.