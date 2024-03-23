العراق يدين هجوم موسكو: على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته

2024-03-23 08:42:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ دانت وزارة الخارجية العراقية، "بشدة" الهجوم الإرهابي الذي استهدف المدنيين في ضاحية كروكوس سيتي الروسية وادى الى سقوط عدد كبير من الضحايا ما بين قتيل وجريح.

وأعربت الوزارة في بيان، عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة الروسية ولذوي الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل، مجددة التأكيد على موقفها الثابت في ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لمواجهة الإرهاب، وكذلك رفضها لجرائم العنف بجميع صوره وأشكاله.

كما قال مستشار الامن القومي العراقي قاسم الأعرجي، إنه بالوقت الذي ندين ونستنكر بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الدنيء، نؤكد تضامن العراق مع روسيا.

وشدد الاعرجي في بيان، على أهمية توحيد الجهود الدولية للقضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه وقطع طرق تمويله، عبر التنسيق المشترك، وزيادة التعاون في مجال تبادل المعلومات الاستخباراتية، لتحقيق الأمن المستدام.

وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، مسؤوليته عن الهجوم على قاعة حفلات موسيقية قرب موسكو.

وقال التنظيم في بيان نشره على تلغرام إن مقاتليه "هاجموا تجمعا كبيرا في ضواحي العاصمة الروسية موسكو، وانسحبوا إلى قواعدهم بسلام".

ولقي ما لا يقل عن 62 شخصا حتفهم وأصيب أكثر من 100 آخرين عندما فتح مسلحون يرتدون ملابس مموهة النار من أسلحة آلية على أشخاص خلال حفل موسيقي في قاعة (كروكس سيتي) بالقرب من موسكو يوم أمس الجمعة، في واحدة من أسوأ الهجمات التي تشهدها روسيا منذ سنوات.