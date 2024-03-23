2024-03-23 09:24:02 - المصدر: واع

متابعة - واعرد رئيس نادي برشلونة (خوان لابورتا) على التقارير الصحفية التي شككت في استمرار رونالد أراوخو بصفوف البارسا، معربا عن تفاؤله إزاء استمرار المدافع الأوروجواياني لفترة طويلة.وقال لابورتا في تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية: "أراوخو متكامل للغاية.. المشكلة فقط أنه في بعض الأحيان لا يكون التواصل على نحو جيد، وأعني بذلك المفاوضات".وأكمل: "أعتقد أنه تم حل الأمر بطريقة ما، لأنه كان هناك بعض التشويه، ونجحنا في إيصال كل ما كنا نفكر فيه لرونالد".وبسؤاله عما إذا كان متفائلاً باستمرار المدافع الأوروجواياني مع البارسا، أجاب: "نعم.. نعم".وتطرق لابورتا للحديث عن ارتباط أراوخو بالانتقال إلى بايرن ميونخ، قائلا: "برشلونة جيد، أفضل بكثير مما كان عليه، فنحن في عملية انتعاش اقتصادي".واختتم: "إذا انتهت بعض العمليات التي نقوم بتطويرها حتى تؤتي بثمارها، سيكون لدينا قريباً أخبار جيدة في هذا الصدد، فالنادي له حاضر ومستقبل قابل للحياة".ويرتبط صاحب الــ(25) عاماً بعقد مع النادي الكتالوني حتى صيف 2026، لكنه يقضي بحصوله على راتب منخفض، مقارنة بنظرائه في الأندية الكبرى.المصدر: كورة