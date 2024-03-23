الموصل تتصدى لفيضانات اجتاحت المدينة من جهتين

2024-03-23 09:24:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مديرية مجاري نينوى، يوم السبت، معالجة فيضانات اجتاحت مدينة الموصل، جراء تساقط الأمطار الغزيرة التي تسببت بموجة سيول.

وذكرت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الأمطار كانت متوسطة الشدة إلى غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وفي بعض الأحيان تساقط حبات الحالوب".

وأوضحت أن "ليلة الجمعة دخلت سيول إلى مدينة الموصل من الجهة الشمالية الشرقية، والشمالية الغربية، مما أدى إلى فيضانات وتجمعات مائية في عدد من المناطق".

وأكدت مديرية مجاري نينوى، معالجة تجمع المياه بوقت قياسي والسيطرة على مياه الوديان بفعل السيول وتحويل تلك المياه عبر شبكات مياه المجاري.