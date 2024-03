كلية الطب في ذي قار تنظم حملة تطوعية لتوزيع سلات غذائية في شهر رمضان

2024-03-23 09:56:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:نظمت كلية الطب في جامعة ذي قار حملة تطوعية لتوزيع سلات غذائية بمناسبة شهر رمضان على العوائل الفقيرة.وذكر بيان للجامعة تابعته شبكة اخبار الناصرية ان الحملة نظمها اساتذة ومنتسبي وطلبة الاقسام الداخلية لكلية الطب بمناسبة شهر رمضان.واضاف، ان الهدف منها هو مساعدة العوائل الفقيرة والمستحقة في عموم اقضية...

