بيئة ذي قار تكشف عن اجراءات جديدة اتجاه موقع الطمر الصحي في الناصرية

2024-03-23 09:56:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:قالت مديرية بيئة ذي قار انها اجرت كشفا ميدانيا لمتابعة موقع الطمر الصحي في الناصرية وتسجيل المخالفات.وذكر الدكتور محسن عزيز لشبكة اخبار الناصرية ان كوادر وحدة مراقبة الانشطة الخدمية قامت باجراء كشف ميداني لموقع الطمر الصحي في الناصرية ومتابعة النشاط.واضاف، ان الهدف من العمل هو متابعة الاجراءات القانونية...

