كيف سيكون حظك اليوم السبت 23 آذار ؟اليكم توقعات الابراج والفلك

شبكة أخبار الناصرية: مواليد اليوم السبت 23 اذار مارس من برج الحمل .مولود اليوم من برج الحمل عاطفي وحنون، مثالي، دافئ القلب، فنان بطبعه، مرح يحب ملذات الحياة وبإمكانه خلق سعادة كبيرة من فرصة صغيرة، وان لم تسمح له ظروف الحياة بإرضاء تطلعاته البسيطة يشعر بالمرارة ويتحول إلى إنسان حسود...

