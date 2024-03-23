2024-03-23 09:56:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مستشار في البيت الأبيض قوله إن الوضع الإنساني في غزة لا يطاق، ووصفه بأنه وصمة على ضمير الإنسانية. وأضاف المسؤول الأميركي أن الوضع الإنساني بغزة دفع الإدارة الأميركية إلى تجاوز الخط نحو مواجهة مفتوحة مع الإسرائيليين. كما نقلت الصحيفة عن مصدر مطلع أن مساعدي الرئيس جو بايدن شعروا […]

ظهرت المقالة مستشار بالبيت الأبيض: الوضع الإنساني بغزة يدفعنا لمواجهة مع إسرائيل أولاً على ايرث نيوز.