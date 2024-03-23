2024-03-23 10:06:09 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم السبت، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت أمطاراً غزيرة وانخفاضاً في درجات الحرارة. وقالت الهيئة في بيان ورد لمنصة “إيشان”، “غداً الأحد، سيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة إلى متوسطة الشدة، وحدوث عواصف رعدية في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وتزداد شدتها ليلاً […]

ظهرت المقالة طقس العراق ما زال يُنذر بأمطار غزيرة يرافقها انخفاض بدرجات الحرارة أولاً على Eishan.