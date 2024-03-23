2024-03-23 10:06:09 - المصدر: منصة إيشان

أفادت تقارير، اليوم السبت، بأن مجلس الأمن الدولي، أرجأ التصويت على مشروع قرار بشأن وقف إطلاق النار في غزة، إلى يوم الإثنين. وقالت مصادر دبلوماسيّة إنه نتيجة استخدام روسيا والصين حق النقض “الفيتو” بمجلس الأمن لإسقاط مشروع قرار أمريكي يتعلق بوقف لإطلاق النار في غزة، أُرجئ التصويت على مشروع قرار بديل كان مقرراً السبت، […]

ظهرت المقالة مجلس الأمن الدولي يفشل.. إرجاء التصويت على مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة أولاً على Eishan.