2024-03-23 10:06:09 - المصدر: منصة إيشان

دانت وزارة الخارجية العراقية، “بشدة” الهجوم الإرهابي الذي استهدف المدنيين في ضاحية كروكوس سيتي الروسية وادى الى سقوط عدد كبير من الضحايا ما بين قتيل وجريح. وأعربت الوزارة في بيان، ورد لمنصة “إيشان”، عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة الروسية ولذوي الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل، مجددة التأكيد على موقفها الثابت في ضرورة تحمل المجتمع […]

ظهرت المقالة العراق يدين الهجوم الإرهابي على موسكو: نرفض العنف بجميع صوره وأشكاله أولاً على Eishan.