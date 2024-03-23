اليوم .. منتخب الشباب يواجه الأولمبي الإماراتي في غرب آسيا

2024-03-23 10:24:03 - المصدر: واع

بغداد – واعيواجه منتخبنا الشبابي (دون 20 عاماً) في الساعة الثامنة من مساء اليوم السبت المنتخب الأولمبي الإماراتي في الدور الثاني من بطولة اتحاد غرب آسيا الخامسة للمنتخباتِ الأولمبيّة (دون 23 عاماً).وذكر بيان للقناة الإعلامية لاتحاد كرة القدم تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن" منتخب الشباب خاض مرانه الأخير تحضيراً لمواجهةِ منتخب الإمارات الأولمبي في ملعب عبدالله بن جلوي بمدينة الأحساء السعودية بحضور رئيس وفد منتخب الشباب (محمد ناصر) ونائب رئيس الوفد (رحيم لفتة)، وأشرف عليها الملاك التدريبيّ وبمشاركة جميع اللاعبين".وأضاف البيان أن " نتيجة المباراة ستحدد الفائز للعب على المركزين الخامس والسادس في تسلسل المنتخبات المشاركة، بينما سيتواجد الفريق الخاسر في مباراة تحديد المركزين السابع والثامن".وكان منتخبنا الشبابي قد خسر مباراته الأولى في البطولة أمام المنتخب الأولمبي الاسترالي بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.