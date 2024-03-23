خلال أسبوع.. انجاز قرابة 10 الاف حاوية وفق نظام الاتمتة في العراق

2024-03-23 10:24:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت الهيئة العامة للكمارك العراقية، انجاز قرابة 10 الاف حاوية خلال اسبوع وفق نظام اتمتة وتحديث الكمارك الأسيكودا الذي بدأت بتطبيقه في ساحة الترحيب الكبرى بميناء ام قصر بمحافظة البصرة . وذكرت الهيئة في بيان لها تلقته الاقتصاد نيوز، انها وخلال الاسبوع من ١٥٢١ اذار الجاري انجزت معاملات ٩٥٤٥ حاوية وتم تخليصها من قبل المستوردين في ساحة الترحيب الكبرى وفق نظام الاسيكودا الذي بدأت بتطبيقه فيها بتاريخ ٣ اذار ٢٠٢٤. وبينت ، ان احصائية بعدد الحاويات التي تم تخليصها بعد انجاز معاملاتها وفق نظام الاسيكودا وكما مبين ادناه : منجز الجمعة 315 عدد الحاويات 1290 . منجز السبت 316 عدد الحاويات 1426 . منجز الاحد317 عدد الحاويات 1124. مجز الاثنين 318 عدد الحاويات 1335 . منجز الثلاثاء 319 عدد الحاويات 1000 . منجز الاربعاء 320 عدد الحاويات 1146 . منجز الخميس321 عدد الحاويات2224 . وحثت الهيئة ، في بيانها المستوردين و وكلاء الاخراج الكمركي للالتحاق بالدورات التدريبية التي تقيمها لتدريبهم على العمل على نظام الاسيكودا والذي سيوفر لهم المزيد من التسهيلات ويسرع عملية تخليص بضائعهم خلال وقت قياسي فضلا عن توفير المزيد من الوقت والجهد والاموال بعيدا عن التعاملات الورقية وإجراءاتها السلبية. واكدت، على انها ماضية في تطبيق هذا النظام في جميع مراكزها الكمركية وان جميع البضائع والسلع الواردة للعراق ستمر عبر الاسيكودا قريبا وسينعكس هذا على الواردات التي تستحصلها بشكل ملحوظ وسيوفر ايرادات مضاعفة ترفد الخزينة العامة للدولة.