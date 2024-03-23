توضيح من الكهرباء بشأن إطلاق 13 ألف درجة وظيفية

2024-03-23 10:24:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

نفت وزارة الكهرباء، إطلاق 13 ألف درجة وظيفية على ملاكها. وذكرت الوزارة في بيان تلقته الاقتصاد نيو، إن المنشور المشار اليه منشور مزيف ، ولا صحة له إطلاقاً ، وأن جميع منشورات الوزارة المعتمدة تُنشر من خلال مواقع الوزارة الرسمية الموثقة ، وصفحة وزير الكهرباء. وأضافت، أنها مؤسسة إتحادية تعمل في سياساتها وقراراتها بناءً على توجيهات وقرارات مجلس الوزراء الموقر ، واعتماداً على التشريعات البرلمانية ، لافتة الى أن التعيينات ليست من صلاحيات الوزارة ، وجميعها محصورة بمجلس الخدمة الاتحادي ، وليس لأحد ايَ إستثناءات بهذا الخصوص ، ولا صلاحيات للوزارة حتى بالتعيين بصفة عقد أو أجر يومي. وتابعت الوزارة، انها ستحتفظ بحقها القانوني تجاه ترويج أي اخبار مزيفة وكاذبة بحق مدعبها.