2024-03-23 10:24:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انخفضت اسعار الدولار ، اليوم السبت ، في أسواق بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 149200 دينار مقابل 100 دولار ، فيما كانت الأسعار الخميس الماضي 149600 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 150250 ديناراً عراقياً، بينما بلغ الشراء 148250 ديناراً لكل 100 دولار .

أما في اربيل فإن البورصة لا تتداول ايام العطل الرسمية إلا أن الدولار سجّل انخفاضا أيضا في محال الصيرفة فقد بلغ سعر البيع 149400 دينار مقابل الدولار، و سعر الشراء 149000 دينار مقابل 100 دولار