أسعار النفط تستقر في أسبوع وسط آمال بالتهدئة في المنطقة

2024-03-23 10:32:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ استقرت أسعار النفط على مدار الأسبوع الماضي، على الرغم من ترجعها بآخر جلسات الأسبوع، الجمعة، إذ أدى احتمال وقف إطلاق النار في غزة إلى إضعاف مؤشرات الخام بينما خففت الحرب في أوروبا وتقلص عدد منصات الحفر الأميركية من حدة الانخفاض. تحركات الأسعار خلال الأسبوع الماضي، سجلت العقود الآجلة لخام برنت تسلم مايو ارتفاعا […]

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