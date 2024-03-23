دراسة: العزوبية تؤدي إلى شيخوخة أسرع وتزيد من خطر الوفاة المبكرة

2024-03-23 10:32:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أفادت دراسة جديدة أن العزوبية يمكن أن تؤدي إلى شيخوخة أسرع وتزيد من خطر الوفاة المبكرة. ووجد العلماء أن أولئك الذين ليس لديهم شريك كانوا أكبر سنا من الناحية البيولوجية وأكثر عرضة للوفاة لأسباب مختلفة. وينطبق الشيء نفسه أيضا على الأشخاص المنعزلين اجتماعيا الذين لا ينتمون إلى أي ناد أو منظمة اجتماعية، ولم […]

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