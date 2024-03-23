2024-03-23 10:32:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم السبت ، بالعثور على منشورات لداعش الارهابي في قضاء القائم بمحافظة الانبار. وقال المصدر لـ “ايرث نيوزر”، إن “القوات الامنية أغلقت مداخل ومخارج منطقة الرمانة في قضاء القائم بمحافظة الانبار، ونفذت حملات دهم وتفتيش بعد العثور على منشورات لتنظيم داعش الارهابي”.

ظهرت المقالة بعد العثور على منشورات لداعش.. القوات الامنية تغلق مداخل ومخارج مدنية القائم أولاً على ايرث نيوز.