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تراجع اسعار صرف العملات الأجنبية في الناصرية اليوم السبت 23 آذار

تراجع اسعار صرف العملات الأجنبية في الناصرية اليوم السبت 23 آذار
تراجع اسعار صرف العملات الأجنبية في الناصرية اليوم السبت 23 آذار
2024-03-23 10:56:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية : اليكم اسعار صرف العملات الأجنبية مقابل العملة المحلية في بورصة ذي قار ليوم السبت23 آذار للعام 2024. سعر الشراء 149500 دينار لكل 100 دولار. سعر البيع 149750دينار لكل 100دولار . السعر الرسمي المقر من قبل البنك المركزي العراقي 132000 دينار لكل 100 دولار . انتهى (ا...

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