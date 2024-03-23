تراجع اسعار صرف العملات الأجنبية في الناصرية اليوم السبت 23 آذار

2024-03-23 10:56:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية : اليكم اسعار صرف العملات الأجنبية مقابل العملة المحلية في بورصة ذي قار ليوم السبت23 آذار للعام 2024. سعر الشراء 149500 دينار لكل 100 دولار. سعر البيع 149750دينار لكل 100دولار . السعر الرسمي المقر من قبل البنك المركزي العراقي 132000 دينار لكل 100 دولار . انتهى (ا...

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