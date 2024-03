وفاة نزيل مدان بتجارة المخدرات أثر جاطة دماغية في سجن الناصرية للاحكام الخفيفة

2024-03-23 10:56:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:كشف مصدر امني في ذي قار عن وفاة نزيل في سجن الناصرية الاحكام الخفيفة أثر تعرضه لجلطة دماغية.وذكر المصدر لشبكة اخبار الناصرية ان النزيل محكوم 15 سنة بتهمة تجارة المخدرات وتوفي داخل السجن.واضاف، ان النزيل البالغ من العمر 41 سنة كان نتيجة الوفاة هو جلطة دماغية.انتهى.

