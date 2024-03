2024-03-23 10:56:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: توقعت دائرة الانواء الجوية أن تتأثر المناطق الجنوبية والوسطى من البلاد بمنخفض جوي قادم من البحر الاحمر سيتسبب بموجة جديدة من تساقط الأمطار اعتبارا من يوم السبت 23 آذار ولغاية يوم الاثنين الموافق 25اذار الجاري . وذكرت الانواء الجوية في بيان تابعته شبكة اخبار الناصرية أن طقس...

The post الانواء الجوية: منخفض جوي قادم من البحر الاحمر يتسبب بموجة جديدة من تساقط الأمطار في الجنوب appeared first on شبكة اخبار الناصرية.