بطولة غرب آسيا.. منتخب الشباب يواجه نظيره الاماراتي اليوم في السعودية

2024-03-23 11:12:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

يواجه منتخب الشباب (دون 20 عامًا)، اليوم السبت (23 آذار 2024)، نظيره الاماراتي في مباراة بمدينة الاحساء السعودية، ضمن منافسات بطولة اتحاد غرب آسيا.

وقال اتحاد الكرة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "منتخب الشباب (دون 20 عاماً) يواجه منتخبَ الامارات الأولمبي ضمن دور تحديد المراكز (5-8) لمنافسات بطولة اتحاد غرب آسيا الخامسة للمنتخبات الأولمبية (دون 23 عاماً)".

واوضح ان "المباراة ستكون في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم السبت، في ملعب عبدالله بن جلوي بمدينةِ الاحساء السعودية".



