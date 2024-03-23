2024-03-23 11:32:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ حذرت وكالة ألمانية لمكافحة الاختراق الإلكتروني وباحثون أمنيون يعملون لدى شركة ألفابت المالكة لغوغل من أن مخترقين متمرسين مرتبطين بالمخابرات الروسية استهدفوا الشهر الماضي عدة أحزاب سياسية ألمانية بهدف التسلل إلى شبكاتها وسرقة بياناتها. وفي تقرير نُشر الجمعة، قالت وحدة (مانديانت) التابعة لشركة ألفابت إنها رصدت محاولة من جانب جماعة (إيه.بي.تي29) للاختراق الإلكتروني […]

ظهرت المقالة غوغل يكشف “خطة هجوم إلكتروني” روسي على ألمانيا أولاً على ايرث نيوز.