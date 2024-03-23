2024-03-23 11:32:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ حمّل المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم السبت، “الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن الجريمة المنظمة ضد مجمع الشفاء الطبي التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي بوحشية”. وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان له: “وصلتنا إفادات من داخل مجمع الشفاء الطبي تشير إلى تهديد جيش الاحتلال الإسرائيلي للطواقم الطبية المتواجدة داخل مباني […]

ظهرت المقالة حكومة غزة: إسرائيل تهدد بقصف وتدمير مباني مجمع الشفاء الطبي فوق رؤوس من بداخله أولاً على ايرث نيوز.