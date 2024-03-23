الزراعة تعلن انخفاض التجاوز على الأراضي الزراعية بنسبة 90%

2024-03-23 11:36:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ حسن الفوازأعلنت وزارة الزراعة، اليوم السبت، انخفاض نسبة التجاوز على الاراضي الزراعية بشكل كبير، فيما اكدت ان التجاوزات الحديثة لن تشمل بقرار 320.وقال مدير عام دائرة الاراضي الزراعية في الوزارة علي حميد الشمري، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن التوجه الحكومي واضح من خلال صدور قرار مجلس الوزراء 320 سنة 2022 الخاص بتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية واتبعه بعض القرارات الاخرى التي حددت ضوابط تنفيذ القرار".واوضح، أنه "تم تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ القرار والاجابة عن جميع الاستفسارات والتساؤلات بشأنه"، مؤكدا على "جدية الحكومة في تنفيذه".واشار، الى ان "تنفيذ القرار وصل الى مراحل متقدمة بعد رفع يد الاصلاح الزراعي وفسخ عقود الاراضي الزراعية التي تم التجاوز عليها في السكن، وما تبقى عبارة عن مرحلتين تقديرية تتضمن التمليك وصدور السندات"، مبينا ان "المساحة تقدر نحو 81 الف دونم بعموم المحافظات".واضاف، ان "القرار الزم دوائر الوزارة ومؤسسات البلدية والوحدات الادارية بمتابعة الاراضي ومنع التجاوز عليها بعد صدور القرار"، لافتا الى "تعميم القرار على الوحدات الادارية بمديريات الزراعة وهناك متابعة جادة لمنع التجاوزات".واردف، ان "التجاوز على الاراضي الزراعية انخفضت بنسبة 90 بالمئة"، مشدداً على ان "التجاوزات الحديثة لن تشمل بقرار 320، اذ ان القرار اعطى سقفا زمنيا اقصاه 90 يوماً بعد صدوره".